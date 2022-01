Bordeaux fait tout pour reporter le match de vendredi

Les Girondins de Bordeaux feraient le maximum pour reporter la rencontre prévue contre l'OM, vendredi. Ils pourraient avoir gain de cause, alors que leur effectif est décimé par la Covid-19.





Selon les éléments obtenus par RMC Sport, le club bordelais tente de faire reporter le match programmé contre Marseille, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Le média croit d'ailleurs savoir qu'il est "optimiste sur ses chances d'avoir gain de cause". S'il n'avait pas pu reporter la rencontre de coupe de France, le protocole de la LFP est plus favorable. Il prévoit un report "si une équipe ne dispose pas de 20 joueurs", sur les 30 que comprend la liste communiquée à la LFP.



"Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi qui vais devoir décider, mais la situation sanitaire. Ce sera plus difficile de préparer l'équipe pour le match de l'OM. Il y a dix ou une quinzaine de joueurs qui risqueraient de ne pas pouvoir jouer et des joueurs qui sont restés 10 ou 15 jours en isolement qui doivent reprendre le mercredi ou le jeudi pour le vendredi. Ça peut même être très dangereux pour leur santé", a indiqué Vladimir Petkovic, dimanche, en conférence de presse.



Un report compliquerait sérieusement le calendrier de l'OM, lequel avait déjà été surchargé en première partie de saison, en particulier du fait que la commission de discipline avait reprogrammé le match contre Nice. Et son homologue de la FFF doit encore décider pour celui de Lyon, que la LFP a voulu faire rejouer au Groupama Stadium.