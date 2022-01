Sampaoli : "On a fait un match très sérieux"

Jorge Sampaoli a donné son analyse du match gagné par l'OM face à l'US Chauvigny (3-0), face aux médias. Il a apprécié le comportement de ses joueurs.





"Nous avons abordé le match avec beaucoup de sérénité. Ces dernières années, l'OM avait été éliminé contre des équipes de division inférieure. On a respecté l'adversaire et on a fait un match très sérieux", a-t-il confié (propos relayés par La Provence). Il espère aller le plus loin possible dans la compétition : "Chaque match est une finale pour nous dans cette compétition. Nous alignerons les meilleurs joueurs possible pour aller le plus loin possible", a-t-il ajouté. Il a enfin indiqué avoir apprécié l'ambiance, dans l'enceinte limougeaude : "Il y avait beaucoup d'émotions et de respect. C'était une belle fête."



L'OM peut maintenant se reconcentrer sur la Ligue 1, avec plusieurs échéances importantes, ces prochaines semaines. À noter que la rencontre contre Lyon n'a pas été reprogrammée, la FFF n'ayant visiblement pas eu le temps de statuer sur la recevabilité de l'appel olympien, cet hiver.