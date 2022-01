Malloyer : "Je pense que les Marseillais nous ont respectés"

Stéphane Malloyer, l'entraîneur de l'US Chauvigny, a livré son analyse du match disputé contre l'OM (0-3). Il pense que les Olympiens ont montré du respect.





"Je pense que les Marseillais nous ont respectés par rapport à l'équipe qu'ils ont alignée ce soir (dimanche). Leur coach a respecté le football amateur, a déclaré le technicien après la rencontre (propos relayés par L'Equipe. On a fait ce que l'on a pu. On a essayé de jouer quelques situations dans le premier quart d'heure. On a eu une débauche d'énergie importante en première mi-temps. C'est une fierté pour mes joueurs par rapport au parcours effectué. Perdre 3-0, c'est toujours frustrant, mais quand on voit l'équipe en face, on se dit qu'on a pu rivaliser un petit peu dans certains secteurs. Si on avait dit en début de saison qu'on jouerait un seizième de finale contre l'OM, peu de monde nous aurait crus."



Pour l'instant plutôt épargnés par la Covid-19, les Marseillais ont réalisé un match sérieux. Ils disposent désormais de quelques jours pour travailler le déplacement à Bordeaux, où ils ont affronteront une équipe très affaiblie et où ils n'ont plus gagné depuis... octobre 1977.