Saliba : "Mandanda est une légende du club"

William Saliba (20 ans) a réagi au fait que Steve Mandanda (36 ans) ait atteint les 600 matchs disputés avec l'OM. Il a demandé à ce que ce nombre soit respecté à sa juste valeur.





"C'est incroyable. C'est une légende du club, il faut le respecter. C'est un plaisir de jouer avec lui. Quand je le regardais, je n'étais même pas encore en centre de formation. Ça fait plaisir" , a confié le défenseur de l'OM après le match (propos relayés par RMC).



Steve Mandanda a démarré sa carrière olympienne lors de la saison 2007-2008. Il avait alors remplacé Cédric Carrasso, après qu'il se soit blessé. En 600 rencontres, le gardien de but a encaissé 665 buts et réalisé 191 clean sheets. Il totalise également 464 apparitions en Ligue 1, ce qui constitue le record de l'OM.



A noter que le natif de Kinshasa a aussi disputé 70 matchs avec Le Havre et 10 avec Crystal Palace.