Milik : "On a pris le match très au sérieux"

Arek Milik (27 ans) a confié sa satisfaction, après l'obtention par l'OM de son billet pour les 8es de finale de la coupe de France. Il se réjouit du professionnalisme des Olympiens et d'avoir trouvé le chemin des filets.





"Tous ensemble, on a pris le match très au sérieux. La Coupe de France, le but c'est de se qualifier pour le prochain tour, on est heureux de poursuivre l'aventure", a déclaré le Polonais au micro d'Eurosport. Il est ravi d'avoir marqué : "Ce ne sont pas les meilleurs terrains, les meilleures pelouses, parfois c'est compliqué. Marquer le deuxième but a fait la différence. Personnellement, c'est toujours important de marquer", a-t-il ajouté.



Arek Milik totalise 9 buts en 17 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a notamment marqué 4 fois en 2 matchs de coupe de France. Il lui reste maintenant à retrouver la même efficacité en Ligue 1, où il ne totalise que 1 but en 10 rencontres.



Son nom a été évoqué à la Juventus, ces derniers jours, la presse italienne rapportant en particulier l'idée d'un échange avec Kaio Jorge. Il ne paraît pour autant pas avoir la tête ailleurs...