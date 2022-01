Mercato : une offre de l'OM pour Castellanos ?

Pablo Longoria suivrait de près la situation de Valentin Castellanos (23 ans), lequel enchaîne les buts avec New York City FC. 13 millions d'euros seraient nécessaires pour obtenir ses services.





Selon les renseignements obtenus par TyC Sports, l'OM s'intéresse à l'Argentin de NYC. Les exigences des Américains sont hautes : il devra formuler une proposition de 13 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il n'est toutefois pas seul sur le coup : West Ham, la Fiorentina et Feyenoord souhaiteraient aussi le recruter.



Valentin Castellanos est né à Mendoza, en 1998, et compte notamment 6 sélections avec les Espoirs argentins. Il a été formé à l'Universidad de Chile (Chili) et est passé par les rangs de CA Torque (Uruguay). Il a rejoint New York City en prêt en 2018, avant d'être recruté définitivement en 2019 en échange d'un chèque de 425 000 euros.



Il totalise 37 buts et 18 passes décisives en 89 rencontres de MLS. En 2021, il a marqué 22 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu'en décembre 2025.