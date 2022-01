Nasri : "Le respect des supporters anglais, ça n'a rien à voir"

Samir Nasri préfère l'attitude des fans anglais à ceux de l'Hexagone. Il les juge plus respectueux.





Au micro du Canal Football Club, l'ancien joueur de l'OM, d'Arsenal et de Manchester City a comparé le comportement des supporters anglais à ceux qu'il avait connus en France : "Dans la vie de tous les jours, le respect des supporters anglais pour les joueurs de foot c'est exceptionnel, ça n'a rien à voir. Même quand on te demande une photo ou que l'on t'arrête dans la rue, c'est vraiment avec tout le respect du monde. Ils vont plutôt t'appeler de loin pour te faire un petit coucou, et juste pour te dire : “Hé je t'ai reconnu”. Ils ne vont pas être intrusifs comme ça peut être le cas en France. Ils ont vraiment le respect, c'est incroyable. Et même au centre d'entraînement. Tu sors du centre d'entraînement à Arsenal, il n'y a personne. Mais sors de la Commanderie... Si tu veux sortir de la Commanderie sans signer un autographe, tu écrases au moins cinq ou six personnes. Les gens se mettent devant la route. Ils viennent regarder l'entraînement et ça critique ton entraînement. Ce n'est pas pareil en Angleterre, ça n'a rien à voir. C'est ta profession", a-t-il indiqué.



Pour rappel, Samir Nasri a disputé 4 saisons en professionnels à l'OM, avant de rejoindre l'Angleterre. Il a joué 166 matchs et marqué 12 buts sous la tunique de son club de coeur.