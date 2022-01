Chauvigny-OM : compos probables, chaîne et horaire

L'OM joue son premier match de l'année 2022 contre l'US Chauvigny, ce dimanche, en coupe de France. Compos, horaire, chaîne de diffusion... Voici tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre !





Après avoir coupé quelques jours, les Olympiens ont repris le chemin de l'entraînement, sous la direction de Jorge Sampaoli. Ils disputeront leur premier match face à l'US Chauvigny, ce dimanche, à Limoges. 8 000 spectateurs, dont 600 Marseillais, devraient y assister.



Pour l'occasion, le coach de l'OM devra composer avec quelques absents. Selon L'Équipe, Pol Lirola et Konrad De La Fuente ont contracté la Covid-19. Quant à Valentin Rongier, il est blessé au pied. Enfin, Bamba Dieng et Pape Gueye ont été retenus par la sélection sénégalaise pour participer à la CAN.





Les compos probables de Chauvigny-OM

Voici la tendance, concernant la composition des équipes du match des 16es de coupe de France. Nous posterons les compos officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Alvaro, Balerdi, Peres - Kamara, Under, Guendouzi, Gerson - Payet, Milik.



La compo probable de l'US Chauvigny : Caillaud - Unjanqui, Turk, Dole, Chevrier - Ntafumu, Lerbet, Ayadi, Ramdane - Nsiete, Biaka.





Chauvigny-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match Chauvigny-OM commencera à 21h00 et sera diffusé sur Eurosport 2.