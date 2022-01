Mercato : l'OM et la Juve auraient évoqué l'idée d'un échange Milik-Kaio Jorge

L'OM n'aurait pas l'intention de céder Arek Milik (27 ans) pour moins de 20 millions d'euros, cet hiver. La possibilité d'un échange avec Kaio Jorge (19 ans) aurait en revanche été évoquée avec les Turinois.





Selon les informations rapportées par Sky Italia, l'hypothèse d'une signature du Polonais à la Juventus n'est pas à écarter, cet hiver. L'OM attendrait toutefois une somme de 20 millions d'euros pour le laisser filer et n'aurait pas l'intention d'accepter les offres de prêt. A contrario, le média précise que les deux clubs ont évoqué la possibilité d'un échange avec Kaio Jorge, lequel éprouve des difficultés en Italie.



Recruté pour 1,5 million d'euros en août dernier, le Brésilien n'a pas marqué en 9 apparitions en Serie A, dont aucune jouée comme titulaire. Il n'a d'ailleurs passé que 114 minutes sur les terrains italiens, ce qui paraît très léger pour évaluer son talent. Il a paraphé un contrat portant jusqu'en 2026 et l'idée d'un prêt avait déjà été évoquée à l'automne. Il faut rappeler qu'il est confronté à une rude concurrence dans le club de la Vieille Dame, avec Alvaro Morata, Moise Kean, Federico Chiesa, ou encore Paulo Dybala.



Au Brésil, Kaio Jorge a marqué 17 buts et donné 4 passes décisives en 80 matchs avec Santos, toutes compétitions confondues.