Mercato : Nice penserait à Amavi

L'OGC Nice aurait noté le nom de Jordan Amavi (27 ans) sur ses tablettes. Il pourrait tenter de le recruter pour compenser le possible transfert d'Hassane Kamara (27 ans) à Watford.





Selon les éléments relayés par Foot Mercato, Hassane Kamara pourrait rejoindre les rangs du club anglais, dans les prochains jours. Le deal pourrait aboutir pour un montant de 5 millions d'euros et l'OGCN aurait déjà coché plusieurs profils pour le remplacer. Parmi eux figurerait celui de Jordan Amavi, lequel est en situation d'échec à l'OM, avec Jorge Sampaoli.



Prolongé en mai 2021, le natif de Toulon n'a obtenu que très peu de temps de jeu, depuis l'été dernier. Le technicien argentin ne paraît pas le considérer comme capable de s'intégrer dans le système de jeu qu'il a choisi. La gestion de son dossier semble assez étonnante et constitue l'un des couacs des derniers mois. Il n'aurait d'ailleurs pas l'intention de faire de cadeau au club, alors que l'ASSE s'intéresserait également à sa situation.



Jordan Amavi avait été recruté pour un montant de 10 millions d'euros, au tout début de l'ère Frank McCourt. Il totalise pour l'instant 126 apparitions sous la tunique de l'OM, pour 3 buts et 8 passes décisives.