Kamara voudrait quitter l'OM en juin

Boubacar Kamara (22 ans) ne serait pas intéressé par l'idée d'un transfert ou d'une prolongation, cet hiver. Il souhaiterait signer gratuitement dans un club, en juin prochain. Cela pourrait être Manchester United.





Malgré ses efforts, Pablo Longoria ne paraît pas avoir trouvé de solution, concernant la situation contractuelle du milieu de terrain. Si l'on en croit le Mirror, il est en discussion avancée avec les Red Devils, en vue d'une possible signature, en juin prochain. Le club mancunien lui proposerait des conditions salariales très avantageuses et n'aurait pas l'intention de financer son transfert cet hiver. Un scénario qui conviendrait d'ailleurs tout à fait au joueur et à ses agents. Ces derniers ne voudraient pas non plus entendre parler d'un transfert ou d'une prolongation.



Boubacar Kamara n'avait prolongé son contrat que de trois ans, en 2019, anticipant certainement cette situation. En conférence de presse, il y a quelques semaines, il ne s'était pas positionné clairement et n'avait pas fermé la porte à l'idée de reconduire son engagement. Il a visiblement très vite changé d'avis. Il a en tout cas bénéficié d'un temps de jeu conséquent, en première partie de saison. Il reste à voir si Pablo Longoria et Jorge Sampaoli lui tiendront rigueur de ce choix très défavorable à l'OM, ces prochaines semaines.