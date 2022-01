Les supporters de Chauvigny ont craqué des fumigènes, avant la réception de l'OM

150 supporters de Chauvigny se sont réunis lors du dernier entraînement de leur équipe, samedi. Ils ont mis une belle ambiance.





France 3 a publié les images du dernier entraînement de l'US Chauvigny, avant sa réception de l'OM, à Limoges. 150 fans ont pris place dans l'enceinte Gilbert-Arnaud, afin de montrer leur soutien à leurs joueurs. Ils ont craqué quelques fumigènes et chanté en leur honneur. Will Penault, qui sera tiendra le rôle de speaker à Limoges, a fait part de son enthousiasme : "C'est de la folie, ça fait quelques semaines qu'on vit quelque chose de dingue avec ce parcours en Coupe de France. Avoir Marseille au tirage, c'est juste un rêve pour tout le monde. Je pense que ça se voit aujourd'hui : on est une petite journée avant le match, et regardez tous les supporters qui sont là !"



L'OM se doit d'être prudent, alors que l'US Chauvigny a éliminé Le Havre (Ligue 2), il y a quelques semaines. 8 000 spectateurs, dont 600 Marseillais, seront présents à Limoges.