Vente de maillots : l'OM dauphin du PSG

Foot.fr a publié son classement des ventes de maillots pour l'année 2021. L'OM figure sur la 2e marche du podium.





Sur les réseaux sociaux, le site internet a posté son classement des ventes de maillots pour l'année 2021. L'OM apparaît à la deuxième position, derrière le PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Aucun chiffre n'a été communiqué. Pour autant, le club olympien vend aux alentours de 300 000 maillots par an. On ne sait pour l'instant pas s'il fait mieux, cette saison. Ce qui paraît sûr, c'est que l'instauration des jauges, pour les matchs à venir, ne favorisera pas le merchandising.



À noter que la suite du classement montre les difficultés des autres clubs français à exister, dans leur propre pays. Dans l'ordre, elle met en avant le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus, le FC Barcelone, Manchester United, Lyon, Manchester City et Monaco.