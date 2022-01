Chauvigny-OM : cinq absents côté phocéen

Jorge Sampaoli devra se passer des services de cinq joueurs, lors du match Chauvigny-OM. Pol Lirola et Konrad de la Fuente seraient les deux éléments qui ont contracté la Covid-19.





Selon les informations obtenues par L'Équipe, Pol Lirola et Konrad De La Fuente sont les deux joueurs phocéens qui ont été contaminés au coronavirus. Valentin Rongier est lui touché au pied, tandis que Pape Gueye et Bamba Dieng sont à la CAN (de plus, Bamba Dieng est suspendu). Pour le reste, l'entraîneur olympien pourra s'appuyer sur une équipe au complet.



A noter que La Provence pense que les deux contaminés ne sont pas Pol Lirola et Konrad de la Fuente, mais un jeune et un membre du staff. L'information est pour l'instant invérifiable. L'OM paraît en tout cas être plutôt épargné par la grosse épidémie de Covid-19 de ces derniers jours.



Pour rappel, le match est prévu à 21h00 et se disputera à Limoges.