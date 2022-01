Les voeux de Deschamps pour 2022

Sur les médias de la FFF, Didier Deschamps a adressé ses voeux aux supporters français pour l'année 2022.





"Chers supportrices et supporters, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022. Nous avons besoin de vous. On a toujours eu besoin de vous. Sur l'année qui s'annonce avec la Coupe du monde, votre soutien sera très important. Je compte sur vous, les joueurs comptent sur vous. Prenez soin de vous, à très bientôt", a-t-il lancé.



Pour rappel, l'équipe de France participera à la coupe du Monde qui est censée se jouer dans de superbes stades climatisés au Qatar. La compétition devrait démarrer le 21 novembre et finir le 18 décembre, avec la bénédiction de la FIFA, qui n'a aucun souci avec l'idée de couper la saison au milieu (de la même façon qu'elle se moque des avis concernant son projet de Mondial tous les deux ans ou en affichant son soutien à la Super League). Et, de toute façon, aucun des soupçons sur l'attribution du Mondial n'a jamais remis en cause la tenue de la compétition.



Il est pour l'instant difficile de connaître l'impact que cela pourrait avoir sur les joueurs de l'OM. En l'état, seul Mattéo Guendouzi serait susceptible d'y participer. Mais cette longue trêve en cours de saison va certainement impliquer une deuxième préparation physique poussée, en décembre.