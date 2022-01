Bielsa s'est excusé pour les mauvais résultats de Leeds United

Marcelo Bielsa a fait un point sur les prestations réalisées par son équipe, en Premier League. Il se considère comme le principal fautif.





"L'évaluation de mon travail au cours de ces derniers mois est négative. Les situations traversées, je n'ai pas pu les résoudre comme je le pensais. La majorité des choses qui se sont produites, je pensais qu'elles pouvaient arriver, mais j'imaginais que nos ressources les résoudraient, mais de toute évidence, ces ressources n'étaient pas adéquates, même s'il y a un pourcentage élevé de blessures, et que ce sont des choses que vous ne pouvez pas anticiper, encore moins dans cette proportion. Nos faibles performances ? Je pensais qu'elles pouvaient arriver, et je n'ai pas été en mesure de les résoudre", a confié l'Argentin en conférence de presse.



Les Peacocks occupent pour l'instant la 16e position du classement de Premier League, avec 16 points obtenus en 18 rencontres. Ils n'ont gagné que 3 matchs, et ont concédé 7 nuls et 8 défaites. L'absence de Patrick Bamford paraît notamment lui avoir été préjudiciable : il avait marqué 17 buts en 38 rencontres, la saison passée.