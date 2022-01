Coupe de France : la FFF a trouvé la solution pour éviter les reports...

La FFF a suspendu un article de façon à ce qu'aucun match ne puisse être reporté en raison de la Covid-19, en coupe de France. Elle a suspendu un paragraphe de son règlement.





La fédération voulait absolument éviter des reports de match, pour les 16es de finale de la coupe de France. Pour cela, elle a carrément suspendu un paragraphe ayant trait aux conditions de report des matchs : il obligeait la présence dans l'équipe (y compris avec les remplaçants) de sept joueurs ayant disputé l'une des deux dernières rencontres de son équipe. Les clubs largement touchés par la Covid-19 pourront donc solliciter leur réserve pour ce premier tour.



Une bonne nouvelle ? L'OM compte pour l'instant deux cas de Covid-19 dans son effectif et n'est pas le plus mal loti parmi les clubs de Ligue 1. Ce changement de réglementation va en revanche obliger des clubs comme Bordeaux à disputer leur match, alors qu'ils comptent de nombreux contaminés. En championnat, le match Angers-ASSE est lui d'ores et déjà reporté.