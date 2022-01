Alvaro a de nouveau répondu aux rumeurs

Sur les réseaux sociaux, Alvaro Gonzalez (31 ans) a enterré les rumeurs concernant un possible départ, ce mercato. Il s'est promené dans Marseille, avec son frère, montrant son attachement pour la ville.





Le défenseur espagnol a posté une première vidéo le montrant en train de marcher devant... le stade Orange Vélodrome : "Je suis avec mon frère, tranquille. Où ? A la maison (il filme le Vélodrome), oui." Il a ensuite rendu visite surprise à La boutique de supporters. Il a donc encore répondu aux rumeurs relayées par la presse espagnole.



Selon toute vraisemblance, le joueur n'envisage pas de quitter l'OM, ces prochaines semaines. Il ne semble de toute façon pas être le défenseur axial le plus concerné par un départ : a priori, Duje Caleta-Car est plus susceptible de partir que lui, alors qu'il est notamment ciblé par des clubs anglais.



Le nom d'Alvaro Gonzalez avait été associé aux Girondins de Bordeaux, ces dernières heures. Il serait également suivi par plusieurs clubs espagnols et italiens.