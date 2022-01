Le mercato d'hiver est ouvert !

Le mercato d'hiver a ouvert ses portes, cette nuit. Il pourrait se passer beaucoup de choses, ces prochaines semaines.





Le marché des transferts hivernal est officiellement ouvert. Il devrait permettre à tous les clubs européens de procéder à des ajustements d'effectif. Certains gros dossiers pourraient d'ailleurs être ouverts, ces prochains jours, tels que ceux d'Erling Haaland, Anthony Martial, ou encore Ousmane Dembélé.



Côté OM, le mois de janvier sa agité si et seulement si des départs interviennent. Celui de Boubacar Kamara est notamment très évoqué, alors qu'il aurait annoncé en interne qu'il ne prolongerait pas son contrat. Newcastle, Manchester United et l'AS Rome souhaiteraient le recruter cet hiver. Quant à Duje Caleta-Car, il serait dans le collimateur de plusieurs formations anglaises et son tarif aurait été fixé à 12 millions d'euros. Il reste à voir si leurs transferts se concrétiseront.



Pour rappel, l'OM reste surveillé de près par la DNCG, laquelle encadre sa masse salariale et ses indemnités de mutation. Cela peut vouloir dire que Frank McCourt n'a plus l'intention d'injecter des fonds. Et cela tue dans l'oeuf l'idée que tout investisseur soit déjà arrivé. Pablo Longoria devra faire de nouveaux exploits pour parvenir à améliorer le groupe.