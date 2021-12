Mercato : Alvaro sur le départ ? Il répond clairement

Alvaro Gonzalez (31 ans) a répondu aux rumeurs concernant son possible départ et sa signature à Bordeaux, avec une chanson de Jul. Il n'envisage apparemment de quitter l'OM, ces prochaines semaines.





Sur Instagram, le défenseur espagnol a posté la chanson "Flécheur Fou" de Jul, qui signifie "gros menteur". Sa façon à lui de démentir les rumeurs de départ de Marseille. Il devrait donc bien figurer dans le groupe de Jorge Sampaoli, ces prochains mois. Une bonne nouvelle pour les supporters qui apprécient son rôle dans le vestiaire et sur le terrain.



Recruté en 2019, Alvaro Gonzalez parait très attaché à l'OM et montre notamment plus d'amour et de respect que certains joueurs formés au club. Il a pris part à 75 matchs, toutes compétitions confondues, marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Son apport pourrait être précieux, en seconde partie de saison.



Il est possible que Duje Caleta-Car quitte l'OM, cet hiver. Alvaro Gonzalez pourrait alors bénéficier de davantage de temps de jeu, en seconde partie de saison.