Balerdi : "Un des entraineurs qui m'a le plus apporté"

Leonardo Balerdi (22 ans) s'est exprimé sur l'apport de Jorge Sampaoli, depuis son arrivée à l'OM. Il pense avoir beaucoup appris en ce qui concerne son positionnement.





"Sampaoli est un des entraineurs qui m'a le plus apporté en termes d'idée, sur comment se positionner, bouger, utiliser les espaces, progresser dans la relance, comment trouver le joueur libre, au niveau du pressing, aller à l'interception. Il y a encore des choses à améliorer, quand on aura l'idée plus claire on sera une équipe plus forte", a déclaré le défenseur face aux médias, ce vendredi. Il se dit prêt à jouer milieu défensif, si le coach le lui demande : "Je ne suis pas entrainé à ce poste. Peut-être qu'avec le départ de Gueye à la CAN, je me sens prêt. Je peux jouer milieu de terrain, on verra pour dimanche, ce n'est pas mon poste, je ne suis pas habitué. Si besoin je serai là", a-t-il ajouté.



Jorge Sampaoli totalise pour l'instant 17 succès, 13 matchs nuls et 6 défaites, sur le banc de l'OM.