Balerdi : "Il y a souvent du relâchement dans ce genre de rencontre"

Leonardo Balerdi (22 ans) s'attend à un match difficile, à l'extérieur, contre Chauvigny. Il espère que l'OM parviendra à jouer à son niveau.





"Je pense que ce sera plus difficile puisque ce sera à l'extérieur. À domicile, nous sommes plus à l'aise. Il y a souvent du relâchement dans ce genre de rencontre. Il faudra être attentifs et concentrés pour éviter tout relâchement", a déclaré le défenseur en conférence de presse. Comme son entraîneur, il sait que l'OM a souvent été éliminé par des petites équipes, ces dernières années : "Je suis au courant de ce qui se passe avec 5 éliminations (face à des petites équipes) depuis 2008. Pour un club comme l'OM, c'est assez fort. Ça ne doit plus arriver, c'est frustrant pour la suite, on doit être très professionnels. On doit montrer qu'on est le plus grand club de France et arriver en quart en montrant ce qu'est l'OM", a-t-il ajouté.



Confronté à une concurrence importante dans l'axe de la défense, Leonardo Balerdi n'a joué que 14 matchs, en première partie de saison. L'OM a déboursé 11 millions d'euros pour le recruter définitivement, l'été dernier.