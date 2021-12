Sampaoli annonce deux cas de Covid-19 à l'OM

Jorge Sampaoli a annoncé que deux joueurs de l'OM avaient été contaminé par le coronavirus.





L'Argentin a indiqué que le club olympien n'était pas épargné par la forte vague de contamination au Covid-19 : "Nous avons deux joueurs qui sont touchés et seront absents du groupe. Pour le reste tout le monde est disponible", a-t-il déclaré en conférence de presse. Il a ensuite précisé que Valentin Rongier était incertain : "Il ne s'est pas entraîné. Il est revenu de vacances touché au pied. Hier, il s'est entraîné et ça ne s'est pas améliorer. On va attendre de voir s'il est mieux demain et s'il est disponible pour le match."





"Eviter de reproduire les erreurs du passé"

L'entraîneur phocéen a par ailleurs évoqué les précédentes éliminations de l'OM face à des "petits" : "C'est une réalité. Mon discours pour motiver est lié à ça, on doit résoudre le fait d'être éliminé par des équipes sur le papiers plus petites en défendant l'écusson. On revient de vacances, il y a cette soirée de nouvel an qui arrive. L'équipe sera motivée en face, on doit avoir la même motivation pour éviter de reproduire les erreurs du passé", a-t-il ajouté. Il a enfin regretté que la FFF autorise de jouer sur une pelouse aussi mauvaise que celle de Limoges : "C'est un chose dont les instances devraient améliorer, le football grandirait si tout le monde pouvait jouer sur des terrains en bon état. Toutes les équipes devraient avoir le droit d'y jouer, même les plus petites. (...) Ce n'est pas logique d'avoir de terrains en mauvais états dans ce genre de compétition. Le terrain est un outil que l'on doit analyser, il doit être audité pour que le spectacle ne soit pas gâché et évité d'être surpris."



La France n'a jamais été précurseur en matière de pelouses, bien au contraire. L'état de ses terrains contribue assurément à la mauvaise réputation de ses compétitions à l'étranger.