Papin : "Tant que l'OM n'aura pas marqué, ce sera compliqué, mais..."

Jean-Pierre Papin considère qu'il sera très difficile pour l'US Chauvigny de surprendre l'OM, dimanche (21h00).





"Je le répète, ils sont solides, mais si l'OM marque vite, ça peut tourner au carton. J'avais vu OM - Cannet - Rocheville et ça n'a rien de comparable, même si, au Vélodrome, ils n'avaient aucune chance. Chauvigny est moins bon. Solide, mais pas rapide, a estimé l'ancien attaquant olympien dans La Provence. Avec de gros soucis sur les coups de pieds arrêtés, les corners notamment, même s'ils sont grands. L'OM étant performant dans ce domaine, c'est un atout supplémentaire pour planter des buts. Alors, tant que l'OM n'aura pas marqué, ce sera compliqué, mais après le premier but, ça peut être portes ouvertes, trois, quatre, cinq buts. Parce que physiquement, ils auront du mal à tenir contre une des meilleures équipes de Ligue 1."



Au tour précédent, l'US Chauvigny a éliminé Chartres, et encore avant Le Havre (Ligue 2). Compte tenu de la préparation hivernale qui suit généralement la trêve, les premières rencontres de janvier sont souvent piégeuses. Il ne s'agirait pas pour l'OM de prendre son adversaire de haut, sous peine de mauvaise surprise.