Civelli : "Difficile de ne pas vouloir se battre avec Aulas"

Renato Civelli (38 ans) s'est souvenu la tension qui entourait les rencontres entre Lyon et l'OM, lorsqu'il défendait les couleurs marseillaises. Il pense que la rivalité était supérieure à celle qui opposait au PSG.





"Jean-Michel Aulas était un personnage provocateur. Il fait extrêmement bien son boulot, il peut y avoir de la jalousie, mais il provoquait souvent, c'était difficile de ne pas s'énerver et de ne pas vouloir se battre avec lui (rires). Quoi qu'il en soit, je sentais vraiment que le match à gagner était contre l'OL, qui était l'équipe à battre en Ligue1 alors que Paris n'était pas terrible à la fin des années 2000", a confié le défenseur argentin dans La Provence.



Si JMA est félicité pour le travail qu'il a réalisé dans son club, il paraît aussi être devenu très impopulaire au fil des ans. Il n'est pas évident que le public se souviendra davantage de ses réussites que de sa face sombre, lorsqu'il se mettra en retrait. Pour rappel, Renato Civelli a défendu les couleurs olympiennes entre 2006 et 2009, pour un total de 63 matchs et 6 buts. Il joue toujours sous les couleurs de Banfield, en Argentine.