Valbuena : "Ma carrière, mon histoire, ma vie seront toujours liés à Marseille"

Mathieu Valbuena (37 ans) s'est exprimé sur la rivalité entre Lyon et l'OM, qu'il a vu progresser. Il a évoqué son retour difficile au stade Orange Vélodrome, en 2015, et pense que les supporters ne lui en veulent plus.





L'ancien joueur phocéen a commenté la forte rivalité qui oppose l'OL à l'OM. Il l'a vu se développer au fil des saisons : "Oui, je l'ai vu grandir. Quand je suis arrivé à l'OM, on sentait que ce rendez-vous était un grand match, mais il n'y avait pas autant de tension. Elle s'est accentuée lors de mes dernières années marseillaises et lors de mon passage lyonnais. Je l'ai peut-être accentuée un peu plus... Il y a eu beaucoup de chambrages de part et d'autre, notamment de la part des présidents. Tant que ça reste bon enfant et que ça ne dépasse pas le cadre sportif, c'est bien", a-t-il estimé dans La Provence.





"C'était dur, mais je ne l'ai pas montré"

Il se rappelle bien entendu sa réception en 2015 par les supporters de l'OM : "C'était dur, mais je ne l'ai pas montré. Quand je défends les couleurs d'un club, je me donne à fond, je m'investis. Ça m'a fait mal, bien sûr. Je peux comprendre la déception des supporters. Mais je l'ai vue de manière positive, je sais qu'ils m'ont tant aimé. Je n'ai pas signé directement à Lyon, je suis passé par le Dinamo Moscou entre-temps, mais c'était un déchirement pour eux. On peut me siffler, me déstabiliser, mais ils sont allés trop loin avec le pendu. Ça m'a un peu touché, je suis humain. On peut être fort dans la tête, mais on a tous un côté sensible." Et de conclure : "Il faut savoir passer à autre chose, je pense qu'ils l'ont bien compris. Ma carrière, mon histoire, ma vie seront toujours liées à Marseille. Il doit y avoir des gens qui peuvent me détester à cause de ça, mais je sais que, au fond d'eux, les Marseillais m'aiment bien."



Mathieu Valbuena a porté le maillot de l'OM à 330 reprises, pour 38 buts et 49 passes décisives.