Mercato : Cuisance jouera en Italie

Dans l'impasse au Bayern Munich, Michaël Cuisance (22 ans) va tenter de se relancer en Serie A. Il va rejoindre les rangs de Venise.





Après une saison difficile en prêt à l'OM, le milieu de terrain n'est pas plus à son aise en Bavière, où il n'a pris part qu'à 2 matchs, cette saison. Selon les informations relayées par Sky Italia, il découvrira bientôt le championnat italien : il se serait mis d'accord avec Venise, dans le cadre d'un transfert estimé entre 3 et 4 millions d'euros. Sa visite médicale serait programmée dans les prochaines heures.



La différence entre le club allemand et son homologue italien paraît forte. Cela montre en tout cas que le joueur veut reprendre sa progression et favorise le temps de jeu à d'autres critères. Pour rappel, il avait participé à 30 rencontres sous la tunique de l'OM, la saison passée.