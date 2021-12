Nico Faure se remémore quand Bielsa lui a fait lire sa lettre de démission

Au soir de la première journée de 2015-2016, Marcelo Bielsa a demandé à Nico Faure de vérifier et lire sa lettre de démission, en conférence de presse. Un moment qu'il n'a pas oublié.





"D'un côté je le vis super bien, parce que je suis supporter de l'OM, mon père aussi. J'étais content que ma première ce soit l'OM, que ce soit Bielsa que j'avais beaucoup suivi. Je me disais que c'était magnifique. Il y a la défaite qui m'ennuie, évidemment, et puis, deux minutes avant la conférence de presse, Marcelo Bielsa me fait venir dans son bureau pour découvrir la lettre. Il me demande si je pouvais faire la traduction des propos en Français. Il m'a fait lire la lettre trois fois avec son doigt sur toutes les lignes pour être sûr", a-t-il confié à Foot Mercato.





"J'ai su que les problèmes allaient arriver"

Un véritable tremblement de terre pour le club : "On fait une conférence de presse normale, jusqu'au moment où il me fait lire la lettre. Là, tu vois tous les journalistes qui débarquent, ça a fait comme un tremblement terre. Grosse pression, je me dis que je ne dois pas me planter. J'avais mon père et mon frère qui m'attendaient pour rentrer, c'était mon anniversaire en plus. Je l'ai bien vécu parce que j'étais content. Bosser pour l'OM c'était un rêve de gosse. Dès que j'ai lu la lettre, j'ai su que les problèmes allaient arriver."



Le départ de Marcelo Bielsa a été très difficile à digérer, pour de nombreux supporters. Il n'a finalement passé que 41 rencontres sur le banc olympien, pour un total de 21 victoires, 7 matchs nuls et 13 défaites.