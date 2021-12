Garcia conseille Kamara à la Roma

Rudi Garcia a commenté la possible signature de Boubacar Kamara (22 ans) à l'AS Rome. Il a rappelé qu'il l'avait repositionné au poste de milieu défensif.





Lors d'une interview donnée dans la Gazzetta dello Sport, l'ancien entraîneur de l'OM a donné son avis sur la possible venue du joueur phocéen dans le club de la Louve. Il le pense tout à fait capable d'apporter un plus dans l'équipe de José Mourinho : "C'est un bon garçon et un footballeur important, l'un de ceux auquel je suis resté attaché après mon départ. À Marseille on m'a critiqué après l'avoir fait jouer au milieu, mais finalement après c'est le poste qu'il a occupé." Il le pense capable d'évoluer en Italie : "Je pense que c'est un regista parfait pour l'équipe de Mourinho. Il peut aussi être très utile sur les coups de pied arrêtés, même s'il doit améliorer son rapport avec le but."





"J'avais vraiment milité pour qu'il signe son premier contrat professionnel"

Rudi Garcia a rappelé qu'il avait tenu un rôle important pour le lancer : "À l'époque je l'avais lancé avec Maxime Lopez, qui joue maintenant à Sassuolo. Ils venaient tous les deux du centre de formation et pour Kamara j'avais vraiment milité pour qu'il signe son premier contrat professionnel, alors que déjà à cette époque des gros clubs européens s'intéressaient à lui." Il a également donné son avis sur sa situation contractuelle : "Je pense que tout cela fait partie d'une stratégie. D'ailleurs, il faut dire que son premier contrat n'avait déjà pas été facile à boucler. Personnellement j'avais cru tout de suite en lui, ça se voyait qu'il pouvait devenir un joueur important."



La presse italienne s'enflamme, mais il faudra aussi que l'AS Rome convainque le joueur de rejoindre ses rangs. Compte tenu de la concurrence en Espagne et en Angleterre, cela ne paraît pas gagné d'avance.