Amoros ne voit rien d'anormal à l'OM avec Mandanda

Manuel Amoros trouve normal que Steve Mandanda (36 ans) soit doucement poussé vers la sortie par un plus jeune. Il rappelle que tous les footballeurs en passe par là.





Sur les ondes de RMC, l'ancien latéral de l'OM a donné son sentiment sur le statut de remplaçant désormais réservé à Steve Mandanda. Il trouve normal qu'il soit soumis à une concurrence féroce et ne voit pas de manque de respect : "Nous les joueurs, on a tous connu la concurrence. Moi j'ai pris la place de quelqu'un qui était là depuis des années à l'AS Monaco. Et en fin de carrière, c'est un jeune qui a pris ma place, il y avait Jocelyn Angloma à Marseille", a-t-il déclaré sur l'antenne de la radio. Et de poursuivre : "C'est tout à fait normal qu'il y ait de la concurrence, ça permet de se maintenir et d'être performant. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais dans la situation de Steve Mandanda, il faut l'accepter. Malheureusement, c'est comme ça, il faut aller dans le sens du club et ne pas penser qu'à soi."



Certains confrères de Manuel Amoros, dont Jérôme Rothen ou Mathieu Valbuena, considèrent que l'ancien numéro deux des Bleus n'a pas été suffisamment respecté par Jorge Sampaoli.