Civelli : "On ne peut pas comparer l'OM avec le Gym"

Renato Civelli s'est exprimé sur la rivalité entre Nice et l'OM. Il pense qu'elle existe davantage côté niçois et que c'est surtout un truc de supporters. Il estime que les deux clubs sont incomparables.





"Avant d'arriver à Nice, je n'avais pas vraiment senti la rivalité entre les deux clubs. J'y ai vite compris que ce duel était une finale pour le Gym", a confié le défenseur argentin à La Provence. Il considère que c'est un truc d'ultras : "Il y a eu tellement de bagarres entre eux. Une année, on montait à Marseille et des Niçois avaient pris des boules de pétanque dans leur voiture." Il considère enfin que l'OGCN n'est pas de la même dimension que l'OM : "Ça ne va pas plaire aux Niçois, mais on ne peut pas comparer l'OM avec le Gym, comme avec n'importe quel autre club. C'est difficile de trouver un fan de Nice en dehors de la ville, à l'inverse de Marseille. C'est une autre dimension, c'est la seule équipe à avoir gagné la Champions League. Ça va au-delà du pays."



Nice n'a plus gagné le Championnat de France depuis 1959 et n'a disputé qu'une quarantaine de matchs européens. L'OM en a joué 243, dont 5 finales.