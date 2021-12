Mercato : vers un départ d'Alvaro Gonzalez ?

Alvaro Gonzalez (31 ans) pourrait quitter l'OM, à l'occasion du mercato hivernal. Il serait convoité par plusieurs clubs.





Selon les éléments obtenus par Sport, le défenseur de l'OM ne manque pas de prétendant et pourrait partir, en janvier. Il serait ciblé par des équipes françaises, espagnoles et italiennes. Le média croit savoir que son dossier pourrait bouger dans les prochains jours.



Alvaro Gonzalez a fréquemment pris place sur le banc de touche, en première partie de saison. Il ne totalise que 6 apparitions en Ligue 1 et 2 en Ligue Europa, ce qui semble effectivement très léger. Leonardo Balerdi et Duje Caleta-Car lui ont souvent été préférés par Jorge Sampaoli, même si son importance dans le vestiaire ne fait aucun doute. Le groupe paraît d'ailleurs déjà manquer de leader de sa trempe et il faudra certainement le remplacer, s'il part, ce qui ne sera pas évident.



Recruté pour 4 millions d'euros à Villarreal, Alvaro Gonzalez dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il est l'archétype du joueur de club et son attachement n'est certainement pas feint. Son départ constituerait une petite surprise, même si le poste de défenseur central est pour l'instant embouteillé.