Mercato : l'ASSE intéressée par Amavi et Luis Henrique ?

L'AS Saint-Etienne ciblerait Jordan Amavi (27 ans) et Luis Henrique (20 ans) pour renforcer son effectif, cet hiver.





Selon les éléments relayés par l'insider @OM_Fadaaaaa, le club stéphanois aimerait piocher dans le groupe olympien pour améliorer son équipe. Il penserait à Jordan Amavi et Luis Henrique : "Jordan Amavi et Luis Henrique font partie d'une (grande) liste de noms ciblés par Saint-Etienne en vue du mercato hivernal", a-t-il écrit sur son compte Twitter.



L'ASSE avait également été associée à Steve Mandanda, il y a quelques jours. Le portier semble en effet mal vivre d'être devancé par Pau Lopez, dans l'équipe de Jorge Sampaoli. Pour autant, on doute que l'OM laisse partir des éléments s'il n'est pas en mesure de les remplacer, cet hiver. Il est placé sous la surveillance de la DNCG, ce qui implique qu'il devra vendre pour recruter. Et deux de ses joueurs vont participer à la CAN (Bamba Dieng et Pape Gueye).



Cette saison, Luis Henrique a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Jordan Amavi n'a pris part qu'à 3 rencontres, alors qu'il a été prolongé en mai...