Vente OM : l'intérêt du PIF, une fake news ?

Nicolo Schira affirme que le PIF ne s'intéresse pas à l'Inter Milan, comme cela a été rapporté récemment. Il apparente plutôt la rumeur à une fake news.





Sur Twitter, le journaliste italien a donné son avis sur les rumeurs concernant le possible rachat de l'Inter Milan par les Saoudiens : "Le PIF n'est pas en pourparlers pour racheter l'Inter Milan. Malgré les dernières rumeurs, il n'y a pas de confirmation. C'est totalement une fake news", a-t-il écrit. L'intérêt pour l'OM étant lié à celui pour le club nerazzurro, son intervention sous-entend qu'il est également non réel.



Les rumeurs concernant le possible rachat de l'OM circulent de façon plus intense depuis environ un an. Elles sont notamment alimentées par Thibaud Vézirian, lequel affirme carrément que le club est déjà vendu. Ses arguments paraissent néanmoins très légers...