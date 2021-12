Mercato : la Roma prête à proposer un gros deal pour Kamara ?

L'AS Rome souhaiterait récupérer Boubacar Kamara (22 ans) et envisagerait de négocier sa venue en réduisant les options d'achat de Pau Lopez (27 ans) et Cengiz Under (24 ans).





Si l'on en croit les éléments publiés par le Corriere dello Sport, le club romain souhaite s'attacher les services du Marseillais dès janvier. Pour faciliter sa venue, il envisagerait de proposer un deal à l'OM prévoyant des réductions sur les options d'achat de Pau Lopez et Cengiz Under. La première serait de l'ordre de 12 millions d'euros, tandis que la seconde atteindrait 8 millions d'euros (plus un pourcentage à la revente).



Boubacar Kamara serait-il sensible à l'idée de rejoindre les rangs du club de la Louve ? En fin de contrat dans six mois, le minot ne paraît pas disposé à faciliter les affaires de l'OM. Il a déjà refusé plusieurs opportunités lors du mercato estival. Il reste donc à voir s'il sera favorable à un départ cet hiver, alors que cela constitue apparemment la dernière chance pour ses dirigeants d'obtenir une somme sur son transfert.



L'AS Rome occupe pour l'instant la 6e position du classement de Serie A, à 6 points de la 4e place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.