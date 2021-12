Les jauges proportionnelles à la capacité des stades ?

La commission des lois de l'Assemblée nationale a voté un amendement prévoyant que les jauges des stades soient basées sur un pourcentage, et non sur un nombre fixe. Il reste à voir s'il sera voté par les autres députés.





Cinq députés, dont Sacha Houlié, ont proposé un amendement pour éviter que les jauges soient les mêmes dans les enceintes de 60 000 places et celles de 10 000. Il a été voté mercredi en commission des lois et devra être validé lors des votes prévus avec tous les députés, à compter du 3 janvier.



Son application n'est pas acquise, étant donné que le rapporteur y est notamment défavorable : "Plus vous augmentez la possibilité aux gens de se déplacer, plus le virus va circuler. (...) Si on passe de 5.000 à 20.000 personnes, vous multipliez par quatre la circulation des gens. Comme on a un virus extrêmement contagieux, vous allez multiplier par quatre le risque de contagion", estime-t-il.



En attendant un possible changement, la jauge de 5 000 personnes sera en vigueur.