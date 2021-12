Mercato : Wass s'éloigne de l'OM

Associé à l'OM l'été dernier, Daniel Wass (32 ans) ne paraît plus vraiment proche d'y signer. Il pourrait plutôt retourner au Danemark, dans les prochains mois.





Selon les éléments obtenus par le journaliste espagnol Hector Gomez, le joueur polyvalent pourrait retourner au Danemark, au terme de sa saison. Il serait en discussion avancée avec Brondby, son club formateur. Il pourrait le rejoindre au terme de son engagement avec Valence, l'été prochain.



L'international danois (41 sélections) avait été annoncé comme étant sur les tablettes de l'OM, durant le mercato estival. Pour autant, les dirigeants marseillais n'étaient pas parvenus à s'entendre avec leurs homologues valenciens, lesquels l'avaient finalement retenu malgré sa volonté de partir. Il a disputé 18 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison, et marqué 1 but.



En attendant la venue d'un spécialiste doté des qualités qu'il souhaite, Jorge Sampaoli alterne en positionnant Valentin Rongier et Pol Lirola, sur le côté droit. Le premier réalise une saison étonnante, certainement sa meilleure depuis son arrivée à l'OM. Il a joué 21 matchs, dont 17 comme titulaire.