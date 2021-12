L'OM condamné à verser 568 000 euros à Valbuena

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'OM à verser 568 000 euros à Mathieu Valbuena, sur la base d'un mail de Vincent Labrune.





Le contentieux datait de 2014. À cette époque, Mathieu Valbuena avait décidé de changer d'agent, quittant Christophe Hutteau pour Jean-Pierre Bernès. Il s'était alors mis d'accord avec son ancien conseiller pour lui verser 568 000 euros. Une somme qu'il a finalement refusé de payer, mais que le tribunal d'Aix-en-Provence lui a ordonné de verser. Il s'est alors retourné vers l'OM, lequel s'était engagé à prendre en charge le montant.



Car en 2014, l'avocat de Petit Vélo avait adressé un mail à Vincent Labrune, le président de l'époque : "Pour la bonne forme, peux-tu stp me confirmer que l'OM prend bien en charge l'indemnité de Christophe Hutteau (568 k€ environ) dans le cadre de ce deal ?" VLB avait répondu un simple "OK". Une réponse laconique que le club phocéen paie cher, puisque la cour d'appel d'Aix-en-Provence oblige maintenant le club à verser 568 000 euros à Mathieu Valbuena, révèle Capital.



Mathieu Valbuena a défendu les couleurs de l'OM entre 2006 et 2014. Il a joué 330 matchs, toutes compétitions confondues, inscrit 38 buts et délivré 49 passes décisives.