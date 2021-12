Mercato : Martial à l'OM ? La tendance se confirme

Anthony Martial (26 ans) ne devrait pas rejoindre l'OM, cet hiver. Le club phocéen n'aurait, sans surprise, pas les moyens de payer son salaire.





L'attaquant de Manchester United a été associé à l'OM par la presse espagnole, il y a quelques jours. Pour autant, son dossier paraît bien compliqué et il ne devrait pas rejoindre les rangs de l'effectif de Jorge Sampaoli, souffle le quotidien As. Son profil plairait vraiment à Pablo Longoria, mais son salaire constituerait un gros frein à sa venue. Le président olympien ne travaillerait pas sur sa piste.



Ainsi, si Boubacar Kamara risque bien de partir, la venue d'un attaquant d'envergure n'est pas d'actualité. Anthony Martial paraît plutôt se diriger vers la Liga, où le FC Séville semble prêt à l'accueillir. Le Français tentera de s'y relancer, alors que son temps de jeu est très réduit dans le club mancunien depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo.



L'OM pisterait quant à lui Djordje Jovanovic, lequel défend les couleurs de Cucaricki. Son transfert serait compris entre 4 et 5 millions d'euros et son salaire est très abordable.