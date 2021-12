Vente OM : Zanon pense que le PIF s'intéresse au club phocéen

Andrea Zanon, consultant spécialisé sur la zone du Moyen-Orient, pense que l'OM pourrait intéresser le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), ces prochains mois.





Lors d'un entretien accordé à l'International Business Times, le financier a évoqué le possible intérêt du PIF pour les clubs de football : "L'acquisition de ces équipes s'inscrit également dans le cadre des investissements stratégiques prioritaires de la vision 2030 de Mohammed Ben Salmane, qui constitue le plan directeur de la vision et de la transformation économique de l'Arabie Saoudite. Le PIF tire parti de l'énorme flux de trésorerie généré par les recettes pétrolières pour diversifier l'économie saoudienne en dehors des hydrocarbures et investir dans le sport, le tourisme et les loisirs, entre autres", a-t-il précisé (propos relayés par Le 10 Sport).



Il pense que l'OM pourrait être racheté, après Newcastle et comme l'Inter Milan : "Cela aurait été impensable avant que le prince héritier MBS ne prenne le pouvoir en 2017 et une fois que ce rachat sera rendu public, l'Inter deviendra l'équipe la plus riche du monde. (...) Sous la direction du prince héritier Mohammed Ben Salmane, l'Arabie saoudite diversifie agressivement son économie. Avec l'acquisition de l'Inter Milan, qui s'ajoute aux acquisitions potentielles de l'équipe française de Marseille, ainsi que d'une équipe brésilienne de premier plan inconnue, l'Arabie Saoudite vise à devenir un acteur majeur du football international", a-t-il ajouté.



Voilà qui ne devrait pas manquer de relancer le feuilleton de la vente de l'OM, jusque-là démentie par Frank McCourt.





