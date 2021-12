Amoros surpris par la date d'application de la jauge

Manuel Amoros ne comprend pas la décision du gouvernement concernant la jauge dans les stades appliquées le 3 janvier. Seules deux rencontres seront touchées, lors des 16es de finale de la coupe de France.





Jean Castex a annoncé plusieurs mesures, lundi soir, dont le retour de la jauge dans les enceintes sportives. Il entrera en application le... 3 janvier, soit après que l'essentiel des matchs des 16es de finale de la coupe de France se soient joués. De quoi faire réagir l'ancien latéral : "Les décisions du gouvernement par rapport aux matchs de foot auraient pu être pires. Après, le huis clos, c'est infernal, pour les joueurs et les clubs. Là, il va falloir se contenter d'une jauge à 5 000 personnes. Vu la situation de l'épidémie, ça aurait pu être pire. C'est normal que le gouvernement prenne des mesures. On ne peut pas rester dans cette crise-là. Par contre, je trouve anormal que ce ne soit que pour le 3 janvier. S'il y a tant de cas, pourquoi ce n'est pas dès demain ? Car la contamination est très forte chez nous. Ce variant Omicron contamine énormément de personnes... Pourquoi laisser la Coupe de France avec des stades pleins dimanche, et plus à partir de lundi ? Je pense qu'on aurait dû prendre des mesures à partir du week-end à venir. Il ne fallait pas attendre. Il faut être respectueux de tout ça", a-t-il estimé au micro de RMC.



L'OM, qui affichait une moyenne de spectateurs de 55 951, cette saison, sera impacté comme tous les autres. Un nouveau coup dur pour les finances (pour les clubs qui réunissent plus de 5 000 spectateurs...), alors que la Ligue 1 a déjà été pénalisée par l'arrêt des matchs lors de l'exercice 2019-2020.