L'UNFP fracasse les supporters impliqués dans les incidents

Dans un communiqué, le syndicat des joueurs a poussé un coup de gueule contre les supporters qui se rendent coupables de violences.





L'UNFP n'a pas mâché ses mots à l'égard des hooligans qui détériorent l'ambiance des tribunes françaises, depuis le début de la saison : "Les voilà coupables et responsables de vos actes imbéciles, tout comme les vrais supporters auxquels nous ne vous associerons jamais. À cause de vous, ce sont aujourd'hui deux clubs, du dirigeant à la secrétaire, du joueur et de l'entraîneur au staff médical, qui ont été lourdement sanctionnés pour rappeler que le football français, à commencer par les joueurs qui en sont la cible depuis l'été dernier, veut en finir avec toutes les formes de violence", a-t-il écrit.



Le retour des jauges devrait un temps mettre un terme à toutes sortes d'incidents en tribunes. Mais l'on peut penser que les ultras seront les premières victimes de ces incidents, à moyen terme. Les sièges nominatifs proposés par certains ministères pour endiguer les violences sont difficilement compatibles avec l'idée d'une ambiance comme on en connaît pour l'instant...