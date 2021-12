Mercato : Cuisance finalement sur le départ ?

Michaël Cuisance (22 ans) serait l'objet de plusieurs propositions et pourrait finalement quitter le Bayern Munich.





Il y a quelques jours, le milieu de terrain affirmait qu'il allait tout faire pour s'imposer en Bavière. Il indiquait vouloir gagner ses "minutes de jeu". Il pourrait finalement faire ses valises, cette fin d'année. Selon les renseignements recueillis par FootMercato, il est en effet l'objet de deux propositions de transfert de l'ordre de 10 millions d'euros, bonus inclus. L'une provient du CSKA Moscou, l'autre de Venise. Le joueur aurait donné son accord et ce serait à ses dirigeants de trancher. Le média précise que le FC Metz et Troyes s'étaient positionnés sur un prêt, formule qui ne convient pas au Bayern.



En 2020-2021, Michaël Cuisance a disputé 31 matchs sous la tunique de l'OM. Il a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Et cette saison, il n'a participé qu'à 2 rencontres avec le club allemand. Il paraît pour l'instant loin de confirmer les espoirs placés en lui il y a quelques années.