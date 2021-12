Les Ultramarines veulent faire régner "une ambiance particulière" pour Bordeaux-OM

Par le biais d'un communiqué, les Ultramarines ont dénoncé l'annonce de la remise en place de jauges pour les matchs de Ligue 1. Ils vont dès lors cesser de soutenir les Girondins de Bordeaux. Ils réfléchissent néanmoins à faire quelque chose pour la réception de l'OM.





Sur les réseaux sociaux, le groupe d'ultras bordelais a réagi à l'annonce de la restriction du nombre de spectateurs, pour les matchs de Ligue 1 : "C'est avec le coeur meurtri que nous avons pris connaissance du rétablissement des jauges dans les stades de Ligue 1. Comme nous le mentionnions déjà il y a un an et demi, nous ne pouvons, ni éthiquement ni matériellement, poursuivre nos activités dans de telles circonstances. Notre retrait du stade s'effectuera donc à partir de la mise en application de ces restrictions et jusqu'à leur fin. Concernant le tant attendu Bordeaux-Marseille, nous travaillons afin de faire régner autour de ce match une ambiance particulière. Nous vous tiendrons informés", ont-ils écrit.



Le Matmut Atlantique affichait une moyenne de 24 563 spectateurs, cette saison, sur les rencontres de championnat.