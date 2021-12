Rothen en remet une couche pour Mandanda

Jérôme Rothen en a remis une couche, concernant les titularisations de Pau Lopez (27 ans), à l'OM. Il pense que Steve Mandanda (36 ans) aurait dû garder sa place.





"Quand Pau Lopez a pris la place de Steve Mandanda, c'était dans une période où l'OM allait bien, où Steve Mandanda allait très bien aussi. Ça a été dur de faire ce changement sans explication. Pour l'instant Pau Lopez fait ses matchs", a affirmé le consultant parisien au micro de RMC. Il pense néanmoins qu'une faute de main de l'Espagnol, face au Lokomotiv, a coûté "la qualification en Ligue Europa".





"Ils ont manqué de franchise et de sincérité"

Et de poursuivre : "Rien que tout ça montre qu'il n'y a jamais eu de concurrence. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria se sont toujours cachés derrière des "On ramène un gardien de haut niveau comme Steve Mandanda". Ils avaient peur de la réaction de Steve Mandanda et de la réaction du public car Steve Mandanda reste une figure incroyable à Marseille. S'ils avaient pris cette décision radicale d'entrée en disant "On prend un numéro un et Steve tu seras numéro deux", on aurait pu le comprendre, mais ils ont manqué de franchise et de sincérité."



Jérôme Rothen a pris cette position vis-à-vis de Steve Mandanda et Pau Lopez il y a plusieurs mois et n'en décroche pas.