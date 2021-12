Une jauge de 5000 spectateurs en janvier

Ce lundi soir, le gouvernement de Jean Castex a fait des annonces pour contrer la progression du Covid-19 en France.





Une des annonces du gouvernement concerne directement l'OM, et le football français de manière plus générale : une jauge a été fixée à 5000 spectateurs pour les événements en extérieur, pour une durée de trois semaines, à partir du 3 janvier 2022. Concrètement, cela signifie que les matchs de l'OM à domicile et à l'extérieur, durant cette période de temps, se joueront devant 5000 individus au maximum. Une sorte de huis clos cachée, puisqu'un stade de la dimension du Vélodrome peut contenir environ 60 000 spectateurs. Avec 5000 personnes, le Vélodrome sonnera bien creux.



Espérons néanmoins que la crise du Covid-19 actuelle, poussée par le variant Omicron, disparaisse durant ce premier mois de 2022 grâce aux efforts de tous les Français.