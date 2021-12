Fofana veut jouer la Ligue des Champions

Le milieu de terrain du RC Lens, pisté par l'OM, a accordé un entretien à La Voix du Nord.





Dans cette interview, l'Ivoirien concède qu'il ambitionne de jouer la C1 dès l'année prochaine, alors que le RC Lens est actuellement 9e de Ligue 1 : "C'est une compétition que je sais pouvoir jouer. La Ligue des Champions, ce sont six matchs en poule. Venir ici, c'était venir aider le club et pour moi, c'était plus dur de faire en sorte de structurer le club, le faire remonter avec en plus de l'attente derrière, des gens, des supporters. (...) Après, si je dois aller jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, j'irai. Mais si ce n'est pas le cas, si je dois rester là, je n'ai aucun problème avec ça. Je prends le maximum de plaisir, je donne tout ce que je peux et on verra comment ça va se passer."



L'ancien milieu de terrain de l'Udinese, âgé de 26 ans, réalise une bonne première partie de saison avec le RC Lens (20 matchs, 5 buts). Seko Fofana ouvre la porte pour un départ dans un club disputant la C1. L'OM, qui le surveille, pourrait franchir le pas l'été prochain, en cas de qualification à la Ligue des Champions.