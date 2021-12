La gestion du cas Mandanda critiquée par Rothen

Jérôme Rothen pointe du doigt le fait que Pau Lopez ait pris la place de Steve Mandanda aussi facilement dans les buts de l'OM, début septembre.





"Quand Pau Lopez a pris la place de Steve Mandanda, c'était dans une période où l'OM allait bien, où Steve Mandanda allait très bien aussi. Ça a été dur de faire ce changement sans explication. Pour l'instant Pau Lopez fait ses matchs (...) mais sur les premiers matchs, la faute de main à Moscou (contre le Lokomotiv) leur coûte certainement la qualification en Ligue Europa. (...) Rien que tout ça montre qu'il n'y a jamais eu de concurrence. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria se sont toujours cachés derrière des 'On ramène un gardien de haut niveau comme Steve Mandanda'. Ils avaient peur de la réaction de Steve Mandanda et de la réaction du public car Steve Mandanda reste une figure incroyable à Marseille. S'ils avaient pris cette décision radicale d'entrée en disant 'On prend un numéro un et Steve tu seras numéro deux', on aurait pu le comprendre, mais ils ont manqué de franchise et de sincérité" a affirmé Jérôme Rothen sur RMC.



L'ancien Parisien a poursuivi en expliquant qu'il trouvait logique que Steve Mandanda demande un rendez-vous pour être fixé sur sa place à l'OM avant le début du mercato : "Je trouve ça désolant car il n'y a pas beaucoup de légendes à Marseille aujourd'hui et encore moins sur les dernières années. Mais Steve Mandanda, tu ne peux pas lui faire subir ça, ce n'est pas possible."



Le Français de 36 ans pourrait s'en aller cet hiver, alors que l'ASSE et l'AS Monaco sont cités pour l'accueillir.