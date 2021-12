Mercato : Diaz propose plusieurs latéraux gauche à l'OM

L'ancien joueur désormais consultant sur RMC Kevin Diaz a évoqué plusieurs joueurs pouvant signer à l'OM cet hiver pour jouer à gauche, alors que Jorge Sampaoli cherche une solution dans le couloir.





La piste numéro un pour Kevin Diaz mène à Manchester United : "Dans le système de (Jorge) Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride. Pour l'instant, il fait jouer Luan Peres en tant que latéral gauche. (...) Mais l'OM doit recruter un vrai piston gauche. J'ai des noms. Je ne sais pas si c'est réalisable pour (Pablo) Longoria. En un, je pense à Alex Telles. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Il joue peu à Manchester United. Il pourrait être intéressé pour un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante. Il a un gros tempérament. C'est un bon passeur. Ce serait un joueur intéressant pour l'OM. C'est le vrai latéral brésilien, qui sait attaquer et défendre, avec un pied gauche exceptionnel."



Le Brésilien de 29 ans a disputé 9 matchs (1 but, 0 passe décisive) cette saison avec le club anglais, avec qui il est lié jusqu'en 2024. Auteur d'une saison mitigée l'an passé (27 matchs, 2 buts, 6 passes décisives), Alex Telles a surtout brillé à Porto lors de la saison 2019-2020 (49 rencontres, 13 buts, 12 passes décisives).



Kevin Diaz a ensuite proposé les noms de Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Alex Grimaldo (Benfica), Owen Wijndal (AZ Alkmaar) et Tyrell Malacia (Feyenoord).