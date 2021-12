Mercato : Caleta-Car offert en Serie A ?

Le défenseur central, sur le point de s'en aller l'été dernier, pourrait animer le mercato olympien cet hiver.





Selon les informations relayées par Foot Mercato, Duje Caleta-Car a été proposé à Naples, le 3e de Serie A. Le club italien désirait s'adjuger les services du Néerlandais du LOSC Sven Botman, mais ce dernier serait estimé trop cher. Le Croate de l'OM serait perçu comme une cible plus facile à atteindre, notamment via un prêt. L'OM serait ouvert à cette possibilité, seulement en incluant une option d'achat obligatoire, avec un montant qui n'a pas filtré.



Jouant régulièrement en cette première partie de saison (11 matchs, 1 but), le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2023, a une valeur marchande estimée à 16 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.